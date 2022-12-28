Trabzon'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren gümrük kaçağı ürünlerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde çeşitli markalarda toplam 26 cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.





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