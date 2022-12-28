Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Ustaoğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası", haberde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraflarını seçen Ustaoğlu, çevre-yaşamda da Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesine oy verdi.

Ustaoğlu, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, 2023 yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Anadolu Ajansının düzenlediği oylamada tercihini yaptığını belirten Ustaoğlu, "Spor denilince Trabzonspor akla geliyor. Biz de Trabzonspor'umuzun o şampiyonluğa giden yolda, seyircisiyle denizden stada doğru tüm gemilerle, kayıklarla, farklı araçlarla giden görüntüsünü tercih ettik." diye konuştu.

Ustaoğlu, haber kategorisindeki tercihi hakkında da "2022 yılı ülkemiz için gurur verici olan yerli TOGG aracımızın banttan çıkışıydı. Bu da bizim için unutulmayacak, çok anlamlı bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre-yaşamda da "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oyladığını belirten Ustaoğlu, "Bu yangınlarda milyonlarca canlı telef oldu. Onun için o fotoğraf da benim için anlamlıydı. Tekrar Anadolu Ajansına duyarlılığı ve böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür ediyorum." dedi.





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