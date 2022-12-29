Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince, Yomra ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen T.K. (34) ve E.K'nin (45) adreslerine operasyon düzenlendi.

Narkotik madde tespit köpeği "Yatkın"ın da katıldığı aramalarda, paketlerde satışa hazır halde 40 gram esrar, 384 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.K. ve E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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