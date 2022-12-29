Trabzon'da hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi sahte kimlikle yakaladı.



Bir süredir yaşadığı ilçede kendini emekli polis memuru ve komiser olarak tanıttığı öğrenilen M.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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