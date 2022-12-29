Trabzon'da "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?" paneli düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde "Yerel Medya Buluşmaları-2022" kapsamında "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?" konulu panel düzenlendi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen panele, Daily Sabah Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik, Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ile Anadolu Ajansı (AA) Teyit Hattı Editörü Ömer Faruk Görçin konuşmacı olarak katıldı.

Dezenformasyonun sosyal medya ve ana akım medyada nasıl kullanılıp yayıldığına dair sunum yapan konuşmacılar, haberlerin daha bilinçli, ön yargıdan uzak ve kaynağı araştırılarak takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Çelik, teknolojinin ve sosyal medyanın gelişmesiyle dezenformatif bilginin nasıl geliştiğini ve yayıldığını buna karşı neler yapılması gerektiğini ele aldı.

AA Teyit Hattı Editörü Görçin, panelin ardından gazetecilere, gelişen teknolojiyle radyo, televizyon, gazetenin yerini sosyal medyaya bıraktığını ve dezenformatif bilginin daha hızlı yayıldığını ifade etti.

Hesap veren ve yaptığı işin arkasında duran haber kaynaklarına bakmanın ve bunları takip etmenin daha güvenli olacağına dikkati çeken Görçin, şunları söyledi:

"Biz Anadolu Ajansı'nda bunlarla mücadele etmek için Teyit Hattını kurduk. Eylül ayından beri bu işi yapmaktayız. Sosyal medyada ve ana akım medyadaki haberlere bakıyoruz. Buradaki yalan haberlerle mücadele etmek için, bunların doğrusunu halka ulaştırmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Anadolu Ajansı 102 yıllık bir kurum. Hesap vermek çok önemli. Dolayısıyla 102 yıl boyunca ortaya koyduğu yayım ilkelerini ve tüm dünyada kurduğu güveni kaybetmek gibi korkusu olan bir kurum. Dolayısıyla biz yalan haber ya da tartışmalı haberleri giren bir kurum değiliz. Öte yandan dünyanın dört bir yanında muhabirlerimiz olduğu için de son derece hızlı bir şekilde meselenin birincil kaynağına erişebilen bir kurum."

Ekrem Kızıltaş da İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerinin olduğu illere giderek yerel gazetecileri ve vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade ederek, "Son dönemde özellikle sosyal medyanın da ciddi yaygınlık kazanmasıyla dezenformasyon faaliyetlerinin yani kafa karıştıran, birtakım mihrakların amaçlarına uygun yayımlar yapılmasını temin etmeye çalışan girişimler konusunda mümkün olduğu kadar yerel basınla bölgesel basını bilgilendirmek amaçlı toplantılar düzenliyoruz. Genel mesele basının hür bir şekilde, objektif bir şekilde insanların bilgilendirilmesi konusunda bir tür katkıda bulunmak. İnsanların doğru haber alma imkanlarının daha geliştirilmesinin önünü açmak." diye konuştu.





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