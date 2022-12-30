Trabzon Belediye Başkanı Zorluoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zorluoğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası", haberde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" başlıklı fotoğraflarını seçen Zorluoğlu, çevre-yaşamda da Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesine oy verdi.

Zorluoğlu, AA'nın yıllardır geleneksel hale gelen yılın fotoğrafı oylamasını merakla beklediklerini, her sene daha güzel fotoğraflarla karşılaştıklarını söyledi.

Oyladığı fotoğraflar hakkında değerlendirme de bulunan Zorluoğlu, "Sporda tabi çok bir seçeneğimiz yoktu. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olarak, Trabzonspor'umuzun şampiyonluğu sonrası gerçekleştirilen ve tüm dünyada yankı bulan şampiyonluk kutlamalarından bir kare vardı, onu seçtik." dedi.

Zorluoğlu, haber kategorisindeki tercihi hakkında ise "Haber kategorisinde bölgemizde Türkiye'yi, Avrupa'yı, bütün dünyayı çok olumsuz anlamda etkileyen Rusya-Ukrayna savaşında sivillere yönelik ortaya çıkan tahribatın fotoğraflandığı bir kare vardı. Çok çok üzülerek onu seçtim." diye konuştu.

Çevre-yaşamda da "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafını oyladığını dile getiren Zorluoğlu, "Geçtiğimiz yıl hizmete giren, dünyanın en önemli köprülerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nün dolunayla çekilmiş bir fotoğrafını seçtik." ifadesini kullandı.

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