Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak ve Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

1 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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