Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, her yeni yılın canlanan umutların, özlemlerin ve beklentilerin habercisi olduğunu belirtti.
Vali Ustaoğlu, 2023 yılında aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının onur ve gururla kutlanacağını vurgulayarak, "Bu yeni yıl, artık tüm dünyada sağlam temeller üzerine kurulmuş bir asırlık devlet olan Türkiye'nin yüzyılı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Millet olarak birlik ve beraberlik içinde azim ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edeceklerinin altını çizen Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Bizler bu yeni yılda da hem ülkemiz hem de ilimiz adına ekonomik, sosyal, kültürel, turizm ve sanayi açısından daha da ileride olmak ve halkımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak için daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bu vesileyle tüm dünyada barışın, huzurun hakim olduğu yeni bir yıl dilerken 2023 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum."