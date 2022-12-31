Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ten yeni yıl mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Esertürk, mesajında, "Başımızın tacı şehit ve gazi ailelerimiz başta olmak üzere teşkilatımıza desteklerini bir an olsun esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimizin, emekli meslek mensuplarımızın, gece gündüz demeden çalışan teşkilat mensuplarımız ve kıymetli ailelerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Esertürk, yeni yılın Türkiye'ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.