Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1392'nci yıl dönümü kutlandı

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TRABZON (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesince, Mekke'nin Fethi'nin 1392'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen program, mehter takımının gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AGD Trabzon Şube Başkanı Ahmet Başaran Manav, yaptığı konuşmada, 81 ilde Mekke'nin Fethi'nin 1392'nci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlediklerini söyledi.

Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan öncülüğünde kurulan Milli Gençlik Vakfı ve AGD'nin her yıl Mekke'nin fethini kutladığını anlatan Manav, gençlerin yetişmesine önem verdiklerinin altını çizdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar da "fetih" konulu sunum gerçekleştirdi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve sinevizyon gösterisiyle sona erdi.



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