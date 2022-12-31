Trabzon Valisi Ustaoğlu, uygulama noktalarında görev başındaki personeli ziyaret etti

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, görev başındaki itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerini ziyaret etti, personelin yeni yılını kutladı.

Vali Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek nöbetteki personelin yeni yılını kutladı.

Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Ustaoğlu, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Yomra ilçesindeki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

Görevleri başındaki personelin yeni yılını kutlayan Ustaoğlu, personele görevlerinde başarılar diledi.

Ustaoğlu'na ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Harun Özkaynak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de eşlik etti.













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