Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal, yeni yıla saha çalışanlarıyla birlikte girdi

Milli Piyango 4 bilene ne kadar veriyor?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, yeni yıla Maçka ilçesine bağlı Coşandere Mahallesi'nde fiber dönüşüm çalışmalarını sürdüren ekiplerle girdi.

Saha ekiplerinin yeni yılını kutlayan Önal, Coşandere Mahallesi'ndeki çalışmalarla Türk Telekom'un fiber ağ uzunluğunun 400 bin kilometreye ulaştığını belirtti.

Türk Telekom'un, Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştiren fiber güç olduğunu söyleyen Önal, şunları ifade etti:

"Türkiye Yüzyılı'na 400 bin kilometreyi aşan fiber altyapımızla giriyoruz. ​​​​​​​Ülkemizin ve sektörün gelişimi için yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek üzere durmaksızın çalışıyoruz. Bugün halkımızın internet erişimini sürekli geliştirerek daha ileriye taşıyan saha çalışanlarımızla Trabzon'da omuz omuzayız. Milli sorumluluk bilinciyle her türlü koşulda çalışmalarını sürdüren saha ekiplerimizle birlikte yeni yılı kutlamaktan ve fiber ağ uzunluğumuzun 400 bin kilometreyi aşmasından ötürü çok mutluyum."

Geliştirilen sabit internet altyapısıyla Türkiye'yi yeni nesil teknolojileri ihraç eden bir ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Önal, "İstikrarlı çalışmalarımızla fiber hane kapsamımızı 31,4 milyona ulaştırırken, fiber ağ uzunluğumuzu 400 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Yatırımlarımız sayesinde Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını artırarak ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Yaygın altyapımızla memleketin bir şehrini değil, her şehrini 1000 Mbps hızında internetle buluşturuyoruz." dedi.

- Trabzon'da fiberleşme oranında yüzde 92'ye ulaşıldı

Karadeniz Bölgesi'nde zorlu coğrafi şartlar olmasına rağmen çalışmaların artırılarak sürdürüldüğünü belirten Önal, Trabzon'da fiberleşme oranını yüzde 92'ye çıkardıklarını söyledi.

Önal, Trabzon'un merkezi, ilçeleri ve köylerini de kapsayacak şekilde mobil saha fiberleşmesinin Türkiye ortalamasının üzerine çıkarıldığına dikkati çekti.

Önal, Trabzon'daki tüm organize sanayi bölgelerinin altyapısını fiber hizmet alacak şekilde tamamladıklarını kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.