Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akçaabat Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen Özel Gereksinimli Bireyler İçin Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Ekim, özel bireylerle yakından ilgilendi.

Ekim, özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Geçmiş dönemlerde atıl durumda bulunun Yıldızlı TOKİ sosyal konutunu Trabzon Valiliği ve Akçaabat Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrusunda Özel Gereksinimli Bireyler İçin Eğitim Merkezi olarak hayata geçirdiklerini belirten Ekim, şunları kaydetti:

"Burada çok güzel bir eğitim merkezi oluştu. İnşaat yapım maliyetleri belediyemiz tarafından karşılanan eğitim merkezinin eğitmen ve öğretmen ihtiyacı ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır. Eğitim merkezinden 15 civarı öğrenim çağı dışına çıkmış özel gereksinimli birey faydalanıyor. Ayrıca günübirlik olarak gelen özel öğrenciler de buradan yararlanıyor."

Ekim, ilçenin çeşitli mahallelerinden özel gereksinimli bireylerin servislerle merkeze geldiğini ifade ederek, "Aile, çocuğunu buraya günübirlik bırakabiliyor ve işini bitirdikten sonra buradan gelip alabiliyor. Etkinlik ve sosyal sınıflar son derece modern olarak donatıldı. İlçemizin farklı bölgelerine de bu türden eğitim merkezinin açılması gerektiği kanaatindeyim. Özel ilgi ve önem göstermemiz gereken özel bireylere elimizden gelen gayretin fazlasını göstererek hizmet etmemiz gerektiğini biliyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.