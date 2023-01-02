Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik'e Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, törende konuşan Cumhurbaşkanı Kaputova'nın Hamsik için "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.