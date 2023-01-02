Trabzon Ticaret Borsası

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 55-55,5 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Çeşit
|En düşük fiyat
|En yüksek fiyat
|Sivri
|54
|54,5
|Levant
|55
|55,5
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