Trabzon Ticaret Borsası

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında levant kalite fındığın kilogramı 55-55,5 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat Sivri 54 54,5 Levant 55 55,5





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