Trabzon'da geçen yıl ambulans helikopterle 298 hasta nakledildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 2022 yılında ambulans helikopterle 298 hastanın naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yaptığı yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ambulans helikopterin, geçen yılın aralık ayında il ve il dışında olmak üzere 14 hastanın naklini gerçekleştirdiğini belirtti.

Ambulans helikopterin 2022 yılı toplamında 298 hastanın naklini yaptığını aktaran Usta, "İlimizde 2009 yılı Ekim ayından bu yana hizmet sunan ambulans helikopterlerimiz ücretsiz olarak gerekli görülen her durumda ilimiz ile beraber, çevre illerimizdeki vatandaşlarımızın yardımına koşuyor." ifadesini kullandı.

Usta, aralık ayındaki hasta nakillerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hastalarımızdan 13'ü ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla Vakfıkebir ve Of ilçelerimizden alınarak, yine ilimizdeki Kanuni Eğitim ve Araştırma, Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanelerimize nakillerini gerçekleştirdik. Bu 14 hastamızdan birini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gördükten sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine naklettik."

Hakan Usta, sağlık ordusunun gece gündüz demeden vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.





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