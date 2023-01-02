DSİ Genel Müdürü Balta, Trabzon'daki projeleri inceledi

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TRABZON (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'da yapımı devam eden iletim tüneli ve arıtma tesisinde incelemede bulundu.

DSİ Genel Müdürü Balta, beraberindeki Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili kurum amirleriyle, Trabzon İçme Suyu İsale Hattı Kutlugün İletim Tüneli ve Akoluk Arıtma Tesisi'ni yerinde inceledi.

Kılıçaslan'dan iletim tüneli girişinde bilgi alan Balta ve beraberindekiler, 1012 metrelik tüneli yürüyerek geçti.

Daha sonra Akoluk Arıtma Tesisi'ni ziyaret eden Balta ve beraberindekiler, burada da DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Alper Kaya ve İçme Suyu ve Atıksu Şube Müdürü Ümit Demirdağ'dan tesis hakkında bilgi aldı.

Balta ve beraberindekiler, son olarak 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden içme suyu deposu inşaatında incelemede bulundu.

Öte yandan uzun yıllar kentin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Akoluk Arıtma Tesisi ve isale hattı kapsamında yapılan Kutlugün İletim Tüneli'nde delgi çalışmalarında sona gelindiği öğrenildi.



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