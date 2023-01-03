Karadeniz Teknik Üniversitesine 26 akademisyen alınacak

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesine, 26 öğretim üyesi ve öğretim elemanı alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 1 profesör, Of Teknoloji Fakültesine ise 1 doçent atanacak.

Tıp Fakültesinde 7, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik ve Edebiyat fakültelerinde birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Mühendislik Fakültesine 7, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen fakültelerine ikişer, Eczacılık ve Mimarlık fakültelerine ise birer araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13-14 Ocak'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

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