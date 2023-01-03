Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe​​​​​​​ günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas çalışmasının ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden idmanın son bölümünde ise oyuncular çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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