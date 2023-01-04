Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak

AA

Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak

TRABZON (AA) - Trabzon Üniversitesine 42 öğretim üyesi ve öğretim elemanı alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına birer profesör atanacak. Fatih Eğitim ve İlahiyat fakültelerinde ise birer doçent görevlendirilecek.

Fatih Eğitim ve İlahiyat fakülteleri ile Çarşıbaşı ve Beşikdüzü Meslek yüksekokullarına ikişer, Devlet Konservatuvarı, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Spor Bilimleri ve Hukuk fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler ve Tonya Meslek yüksekokullarına birer doktor öğretim üyesi alınacak.

Rektörlük örgütü bünyesine 9, Çarşıbaşı Meslek Yüksekokuluna 5, Tonya Meslek Yüksekokuluna 4, Devlet Konservatuvarına da 1 öğretim görevlisi atanacak.

Fatih Eğitim Fakültesine 3, İlahiyat Fakültesine ise 2 araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13 Ocak'a kadar "personel.trabzon.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)- KARADENİZ&#039;İN EN UZUN TELEFERİĞİ, 4 YIL SONRA ÇALIŞTIRILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)- KARADENİZ'İN EN UZUN TELEFERİĞİ, 4 ...
Karadeniz´in en uzun teleferiği, 4 yıl sonra çalıştırılıyor
YEREL HABERLER Karadeniz´in en uzun teleferiği, 4 yıl sonra ...
Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin tarihi belirlendi
YEREL HABERLER Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları ...
Başörtülü intörn doktoru ameliyata almadığı iddia edilen profesör, açığa alındı
YEREL HABERLER Başörtülü intörn doktoru ameliyata almadığı iddia ...
Trabzon'da başörtülü ön hekimin ameliyathaneye girişine izin verilmediği iddiası
YEREL HABERLER Trabzon'da başörtülü ön hekimin ameliyathaneye ...
Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ...
Karadeniz Teknik Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
YEREL HABERLER Karadeniz Teknik Üniversitesine 26 akademisyen ...
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde beklentileri karşılayamıyor
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde ...
DSİ Genel Müdürü Balta, Trabzon'daki projeleri inceledi
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Balta, Trabzon'daki projeleri ...
Trabzon'da geçen yıl ambulans helikopterle 298 hasta nakledildi
YEREL HABERLER Trabzon'da geçen yıl ambulans helikopterle 298 hasta ...
Trabzon Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası
Tekneden düşen balıkçı boğuldu
YEREL HABERLER Tekneden düşen balıkçı boğuldu
Trabzonspor, Giresunspor´a 5 eksikle hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Giresunspor´a 5 eksikle hazırlanıyor
Trabzonsporlu Enis Bardhi: Savaş devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Enis Bardhi: Savaş devam ediyor
Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, başarılı olacaklarına inanıyor:
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, başarılı ...
Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ...
Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.