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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi rahatsızlanınca fırının başına geçen kadın işin ustası oldu

AA

Eşi rahatsızlanınca fırının başına geçen kadın işin ustası oldu

TRABZON (AA) - SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'un Yomra ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Nurgül Şahin, eşine yardım için adım attığı fırında yaklaşık 10 yıldır çalışıyor.

İlçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde fırın işleten Ahmet Şahin (48), yaklaşık 10 yıl önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Eşine destek için iş yerine gelen Nurgül Şahin (48), fırının başına geçerek ekmek yapmayı öğrendi.

Fırında eşi ve büyük oğlu Batuhan ile çalışan 3 çocuk annesi Şahin, sabah en küçük oğlunu okula gönderdikten sonra fırına gelerek işe koyuluyor.

Günün büyük bölümünü fırında geçiren Şahin, eve dönünce zamanını günlük işlere ayırıyor.

Nurgül Şahin, AA muhabirine, mesleği 10 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Çoluk çocuk hep buradayız. Aile yerimiz, çalışıyoruz, devam ediyoruz. Yardımcı olmak amaçlı geldim, usta oldum." dedi.

İlk zamanlar işi bilmediği için zorlandığını dile getiren Şahin, "Sonradan ister istemez alışıyorsun. Şimdi çok kolaymış, usta olduk, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, günün büyük kısmını fırında geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Herkes sabah okula gidiyor, okuldan çıkan yanımıza geliyor. Yemeğimizi yeriz, eve giden gider, gitmeyen yanımızda kalır. Yaşamımızı burada sürdürüyoruz. Burası bizim hayatımızın parçası, evimiz gibi. Akşamları evi otel gibi kullanıyoruz. Çocuklar okula, herkes işine. O şekilde devam ediyoruz."

- "En büyük destekçim"

Ahmet Şahin ise fırını ilk açtığında tek başına çalıştığını ifade ederek, ameliyat olunca işler aksamasın diye önce büyük oğlu Batuhan'la devam ettiklerini, daha sonra ise eşinin işi öğrenerek usta olduğunu anlattı.

Eşinin ve çocuklarının kendisine yardımcı olduğunu kaydeden Şahin, "Batuhan şu anda servisimizi yapıyor. Bir de liseye giden oğlum var. Biz evde 5 nüfusuz. En küçüğümüz 12 yaşında. O da elinden geleni yapıyor." dedi.

Şahin, fırında dışardan kimsenin çalışmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sadece kendimiz çalıştık, karşılığını da aldık. Allah'a şükürler olsun. Burası bir aile şirketi gibi, devam ediyoruz. Ben sabah 05.00'te buradayım. İki saat sonra büyük oğlum gelir. Eşim saat 11.00 gibi pide saatinde gelir. Eve akşam 20.00 gibi dönüyoruz. Evi otel gibi kullanıyoruz. Bizim her şeyimiz burada, yememiz içmemiz burada. Fırın hayatımız. Ramazan ayında zaten yine buradayız, çocuklarımızın hepsi okuldan buraya geliyor, beraber eve gidiyoruz."

Evin ve fırının asıl yükünü eşinin taşıdığını vurgulayan Şahin, "En büyük destekçim evde de burada da o. İşin asıl yükünü de o çekiyor. Biz 4 erkeğiz, eve gidiyoruz, evin hizmetini de o yapıyor, buraya geliyor, buranın hizmetini de yapıyor. Asıl iş eşimin sırtından geçiyor, yalan yok. O olmazsa biz bu kadar düzeni sağlayamayız, yük onun. Fırınımızın düzenli olmasındaki bir etken de kadın elinin değmiş olması." diye konuştu.


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