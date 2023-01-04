Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenlerin, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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