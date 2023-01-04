Trabzon Kanuni Anadolu Lisesinde matematik sınıfı açıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon Kanuni Anadolu Lisesinde topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında öğrencilere matematik dersini sevdirmek için matematik sınıfı açıldı.

Trabzon Üniversitesi, Ortahisar Belediyesi ve Kanuni Anadolu Lisesi işbirliğiyle açılan sınıfta, çemberde açı teoremi materyali, dairenin alan formülünün ispatı aleti ve trigonometrik cetvel gibi aletlerle ders anlatılıyor.

Projenin açılışında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Metin Genç, böyle faydalı bir projenin paydaşı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Genç, "Amaç bir farkındalık oluşturmak. Çünkü matematik demek, düşünmek demek, muhakeme etmek demek. Biraz matematikten uzak bir toplumuz aslında. O nedenle çocuklara, gençlere matematiği sevdirerek onlara katkı sağlamak, bir farkındalık oluşturmak çok güzel bir konu." dedi.

Trabzon Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selcen Çalık Uzun da lise öğrencilerine matematiği sevdirmek için projeyi yürüttüklerine dikkat çekerek, "Asıl amacımız farkındalık yaratmak, umarız öğrencilerimiz yararlanır ve sınıfımız gelişerek devam eder. Yeni projelerimizin devamı gelecek. Eksiklerimiz tamamlayacağız.” diye konuştu.





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