TKDK Trabzon'da 2022'de yaklaşık 55 milyon lira hibe desteğinde bulundu

TRABZON (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2022 yılında TKDK tarafından yatırım tutarı yaklaşık 75,5 milyon lira olan projelerde girişimcilere yaklaşık 55 milyon lira hibe desteğinde bulunulduğunu bildirdi.



Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını, ekonomik anlamda ülkenin kalkınmasına destek sağlamak adına TKDK'nin faaliyette bulunduğu 42 ilde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini belirtti.

Projelerin başarılı şekilde devam ettiğinin altını çizen Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yapımı tamamlanarak ödemesi gerçekleştirilen 84 projemiz ve devam eden 36 projemiz olmak üzere toplam 120 kırsal turizm projesi ile TKDK'nin faaliyette bulunduğu 42 il içerisinde turizm sektöründe Türkiye birincisiyiz. Tüm projelerimizin tamamlanmasıyla Trabzon'a yaklaşık 293 milyon liralık turizm yatırımı kazandırmış olacağız. Trabzon'da bugüne kadar tamamlanan işletmelerimizde 2 bin 124 kişi istihdam edilmiş olup tüm yatırımlarımız tamamlandığında istihdam sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi olacaktır. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza yeni iş kapıları açacak bu tür faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Trabzon'da bugüne kadar 271 işletmeye destekte bulunduklarının altını çizen Aydoğan, bu işletmelerin toplam yatırım tutarının yaklaşık 552 milyon lira, sağlanan hibe desteğinin yaklaşık 366,5 milyon lira olduğunu ifade etti.

Aydoğan, 271 işletmenin sektörlere göre dağılımını şöyle sıraladı:



"Süt üreten tarımsal işletmeler 4, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 9, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 3, kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri işlenmesi ve pazarlanması 2, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması 6, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 12, bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi 1, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi 59, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler 43, kırsal turizm 120, yenilebilir enerji yatırımları 12."







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