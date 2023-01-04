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Trabzon Büyükşehir Belediyesi down sendromlu Eren'in evinin önüne durak yaptı

AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi down sendromlu Eren'in evinin önüne durak yaptı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde yaşayan down sendromlu Eren'in evinin önüne durak yaptı.

Erdoğdu Mahallesi'nde yaşayan Muhteber Şener'in 15 yaşındaki down sendromlu oğlu Eren Şener, sabah okul servisini beklerken evlerinin önünde durak olmaması ve ayakta uzun süre duramaması nedeniyle kaldırımın üzerine annesinin serdiği örtüye oturarak bekliyordu.

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu, Eren'in ve ailesinin yaşadığı sıkıntıları derneği ziyaret eden AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Canan Bülbül'e anlattı.

Bülbül'ün girişimleriyle konunun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na bildirilmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Zorluoğlu'nun talimatıyla yapılan durak, Eren'in evinin önüne yerleştirildi. Sabah evinden çıkan Eren, servisi gelene kadar kaldırımda beklemek yerine artık kendisi için yapılan durakta beklemeye başladı.

Anne Muhteber Şener, gazetecilere, zor bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Yağmurda bekliyorduk. Çocuğun oturması gerekiyor, ayakta durmuyordu." dedi.

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı İhtiyaroğlu'nun girişimleriyle Eren'e, Büyükşehir Belediyesi tarafından bank yapıldığını aktaran Şener, "Başkanımız Esra Hanım sağ olsun 'Neden Eren'in bankı olmasın?' dedi. Ayakkabılarını falan atıyordu, hemen yerde oturuyordu. Bir süre sandalye indirdim ama en sonunda ben de yoruldum. Belimde de platin olduğu için dayanamadım. Bu sefer örtü getirmeye başladım, 1-2 sene öyle sürdü. 'Neden bir bank olmasın?' dedik. Allah razı olsun, yaptılar sonuçta." ifadelerini kullandı.

Anne Şener, Eren'in bankı ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek, "Kendisine ait olduğunu anladı. Oturuyor, beni de oturtmuyor. Ben ayakta bekliyorum, o oturuyor." diye konuştu.

Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu da dernek binasının bulunduğu sokakta yaşayan Eren'i ve annesini 10 yıldır tanıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sokakta olduğu için Eren'in ve annesinin yaşadıklarını görüyorduk. Ağır engelli çocukların aileleri birçok sıkıntılar içerisindeler. Bizi de AK Parti'den ziyarete geldikleri zaman Eren'in durumunu ilettik. O da konuyu çok beğendi, belediye başkanımıza iletti. Bugün Eren'in kimseyi oturtmadığı bankı oldu. Annesi özel olduğunu hissetti, Eren hemen sahiplendi, özel olduklarının farkındalar."

Eren'in ayakkabı giymeyip yerde oturmayı tercih ettiğini anlatan İhtiyaroğlu, "Fiziksel anlamda yürürken de sıkıntı çekiyor. Anne yüreği üzülüyor, taşta oturmasına yüreği el vermiyor. Ayakkabılarını çıkartıyor ya da sırtına aldırtıyordu. Muhteber Hanım bu anlamda da çok rahatladı, hem kendisinin de fiziksel rahatsızlığı var. Şimdi Eren ayakkabılarını da çıkartsa oturduğu bir bank var. Muhteber Hanım rahat bir şekilde bekliyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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