Trabzon'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Trabzon-Maçka kara yolunda seyreden F.R'nin kullandığı 61 AEM 309 plakalı araç, Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Nevin Y'ye (70) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Nevin Y.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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