Türk somonu ihracatı 2022'de 363 milyon doları aştı

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den 2022'de 37 ülkeye yapılan somon ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 168 artarak 363 milyon 175 bin 116 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 49 bin 214 ton Türk somonu ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan 363 milyon 175 bin 116 dolar gelir sağlandı.

Buna göre Türk somonu ihracatı, 23 bin 375 ton ürün karşılığı 135 milyon 597 bin 423 dolar kazanılan 2021'e göre miktarda yüzde 111, değerde yüzde 168 arttı.

Rusya Federasyonu, Almanya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Türkiye'den 2022'de Rusya Federasyonu'na 28 bin 545 ton Türk somonu ihraç edilerek 211 milyon 13 bin 489 dolar gelir sağlandı. Rusya Federasyonu'na ihracat da 18 bin 493 ton Türk somonu karşılığı 108 milyon 49 bin 260 dolarlık kazanç elde edilen önceki seneye göre miktarda yüzde 54, değerde yüzde 95 artış gösterdi.

Rusya Federasyonu'nu 41 milyon 997 bin 997 dolarla Almanya, 35 milyon 52 bin 742 dolarla Vietnam takip etti.

- "Türk somonu ihracatı çok kısa vadede 1 milyar doların üzerine çıkacaktır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk somonu ihracatının son yıllarda çok büyük atılımla yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiğini söyledi.

Türk somonunun büyük bölümünün Karadeniz'de yetiştirildiğine dikkati çeken Gürdoğan, yurt dışı piyasalardan gelen talebe üretimin yetişemediğini, üretimin artmasına paralel ihracatın çok kısa vadede 1 milyar doların üzerine çıkacağını belirtti.

Gürdoğan, DKİB olarak Ticaret Bakanlığının uhdesinde bir proje geliştirdiklerini ifade ederek, "Bölgedeki üretici-ihracatçıları proje kapsamına alıp Türk somonunu marka haline getirerek tescil ettirip yurt dışı piyasalarda önemli tanıtım kampanyaları başlattık. Bu kapsamda yurt dışında düzenlenen su ürünleri fuarlarına katılım sağlayarak Türk somonunun ihracatına önemli katkı sağladık." dedi.

- "Şubat başında Japon alıcılarla görüşme yapacağız"

Tanıtım ve pazarlama çalışmalarına bu yıl da ağırlık vereceklerini vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Şubat başında Japonya'ya ihracatçılarla ticaret heyeti programı düzenleyerek, Japon alıcılarla görüşme yapacağız ayrıca sektörün en büyük uluslararası fuarı olan ve nisan ayında İspanya Barselona'da düzenlenecek fuarda da stant açarak Türk somonu ihracatının tanıtımını yapacağız."

Gürdoğan, bütün bu çalışmaların üretim ayağıyla da desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, "Şu anda mevcut üretim miktarının talebi karşılamada yetersiz kalması nedeniyle acilen Karadeniz'de yeni üretim alanları tespit ederek, bu alanların gerçek manada sektörün içinde olan ve halen aktif ihracat yapan firmalarımıza tahsis edilmesi ve bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

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