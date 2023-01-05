Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

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TRABZON (AA) - Türkiye'nin geçen yılki fındık dış satımının yüzde 34'lük kısmı Trabzon'dan yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, 2022'de Türkiye'den 313 bin 562 ton fındık yurt dışına satılarak 1 milyar 751 milyon 14 bin 347 dolar gelir sağlandı.

Geçen seneki fındık ihracatında 2021'e göre miktar bakımından yüzde 9, gelir bakımından yüzde 22 düşüş yaşandı. 131 ülkeye gerçekleştirilen ihracatın ilk sıralarında Almanya, İtalya ve Fransa yer aldı.

2022'de Trabzon'dan 106 bin 398 ton fındık ihracatı yapıldı, karşılığında 551 milyon 256 bin 459 dolar elde edildi.

Trabzon'dan gerçekleştirilen fındık ihracatında miktar bazında yüzde 9, değer bazında yüzde 29 düşüş yaşandı. Fındık ihracatının yüzde 34'lük kısmı Trabzon'dan yapıldı. Böylece Trabzon, fındık ihracatında il bazında liderliğini sürdürdü.

Geçen yıl Trabzon'dan 60 ülkeye fındık gönderildi. Kentten en çok ihracat yapılan ülkeler ise İtalya, Almanya, Fransa ve Polonya oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 2022'de geleneksel ihraç pazarı olan başta Avrupa ülkeleri ve diğer küresel pazarlarda son yılların en yüksek enflasyonunun yaşandığını, bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı enerjideki arz sıkıntısına bağlı yüksek enerji fiyatlarının da fındık ihraç pazarlarında büyük boyutta talep daralmasına yol açtığını belirtti.



Küresel enflasyonist baskıların yol açtığı yurt dışındaki bu olumsuz tablonun yanında iç piyasada da başta enerji maliyetleri olmak üzere üretim maliyetlerinde yaşanan yüksek oranlı artışlar ve kur baskısının ihracatçıyı olumsuz etkilediğini belirten Cirav, ancak bu olumsuz durumlara rağmen fındık ihracatçısının çok iyi bir performans sergileyerek çok az düşüşle yılı kapattığını ifade etti.

Cirav, fındık ihracatında geleneksel ihraç pazarları olan Avrupa piyasalarında toparlanmanın 2023 yılı için çok zor göründüğünü ancak 2024 itibarıyla tüm küresel pazarlarda hızlı bir toparlanmanın ve yüksek oranlı büyümenin başlayabileceğini öngördüklerini bildirdi. Cirav, bu durum nedeniyle ihracatçının ayakta kalabilmesi için enerji maliyetlerinde indirim yapılması ve rekabet imkanı kazandırılması amacıyla özel kur uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.

Fındık üretim ve ihracatında geleneksel üstünlüğü koruyabilmek açısından birim başına verimin artırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Cirav, "Destekleme politikalarının üreticiyi daha kaliteli ve birim başına verimi artıracak üretime teşvik etmesi gerekiyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme politikalarını bu minvalde ivedilikle oluşturması gerekiyor. Fındıkta sürdürülebilirliğin sağlanması büyük aciliyet arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.





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