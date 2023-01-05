Trabzon'da hamsinin kilogramı 25-50 liradan satılıyor

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TRABZON (AA) - Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı Trabzon'da 25 ila 50 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını hamsinin yanı sıra süsleyen alabalık 60, mezgit 50-80, palamut 50, sargan 80, somon 100, istavrit ise 50 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, balığın bol olduğu zamanlarda fiyatların düştüğünü söyledi.

Balıkçılar olarak fiyatlar konusunda oldukça makul, balık açısından bol ve bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getiren Örseloğlu, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun. Eylül ayında palamut ve istavritle açtığımız balık sezonuna şu anda hamsi ile devam ediyoruz. Tezgahları Karadeniz'in incisi diye tabir ettiğimiz hamsi süslüyor, 25 liradan 50 liraya kadar çıkıyor. Mezgit, istavrit, sargan, barbun, çinekop, sarıkanat, çupra, levrek, alabalık, somon gibi şu anda 14-15 çeşit balığı tezgahlarımızda bulunduruyoruz."

40 yıldır balıkçılık yapan Erkan Keleş de hamsiyi tezgahta 25 liradan satışa sunduklarını ifade ederek, "Biraz ince ama hemen hemen her gün Trabzon'da hamsi çıkıyor." dedi.

Keleş, piyasanın en uygun yiyeceğinin hamsi olduğunu belirterek, "Hamsi bir ay daha çıkmaya devam ederse fiyatlar aşağı yukarı bu şekilde devam eder. Havalar tam soğursa avcılık daha güzel gider, soğuk havada balık daha da irileşir, vatandaşlar balık almak ister." diye konuştu.





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