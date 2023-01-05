Ortahisar Belediye Başkanı Genç, görev süresini değerlendirdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 8 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Genç, kentteki bir otelde slayt sunumu eşliğinde, yapımı tamamlanan ve devam eden Hasanpaşa Hamamı, Tarih Müzesi, Kadın Konukevi, Ortahisar Spor Merkezi, Sağlıkçılar Parkı, Pazarkapı Kentsel Dönüşüm, Ekopark, Trabzon Akvaryum, Basın Tarihi Müzesi, Ortahisar Belediyesi Akoluk Yerleşkesi, Pelitli Kentsel Dönüşüm, Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi, Dijital Gençlik Kütüphanesi, Küçük Dostlar Kliniği, En Mutlu Köy Projesi, Tarihi Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve semt sahaları hakkında bilgi verdi.

Önceki haftalarda gerçekleştirilen Kitap Günleri etkinliğinin ilgi gördüğünü dile getiren Genç, "Bu sene ikincisini gerçekleştirdik. Gençlerimizden yoğun talep gördü. Bu nedenle yıl bitmeden ikincisini gerçekleştirdik. Hem şehrimizden hem dışarıdan yazarlar katıldı. Bu etkinliğimizi toplamda 22 bin 775 kişi ziyaret etti." dedi.

Genç, Ortahisar Belediyesi olarak teknolojiye de önem verdiklerini belirterek, "Karadeniz Teknik Üniversitesinden öğrencilerimizle birlikte birçok projemizi hayata geçiriyoruz. Kurdukları teknoloji kulüplerini bünyemize aldık. Şu anda KTÜ'de faaliyet gösteren 15 takımımıza destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa projeler yaptıklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Altyapı çalışmaları zor çalışmalar. Eski başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu döneminde hazırlıkları yapılan ama bu dönemde çalışması başlayan altyapı projeleri devam ediyor. Belediyelerin çok istekli olmadığı bir çalışmalardır altyapı projeleri. Şu anda TİSKİ, 565 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesinin yenilenmesini yapıyor. Bir yandan da yağmur suyu ve drenaj çalışmaları da kısım kısım yapılıyor. Bu çalışmalarımızın yarısı tamamlandı. Şu anda 140 bin abonemize yeni hatlardan su veriliyor."

Genç, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin "Milletvekili aday adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine Genç, şunları söyledi:



"Açık ve net şekilde ifade edeyim. Benim milletvekilliği için girişimim, adaylığım söz konusu değil. Görevimizi hakkıyla yapmanın peşindeyiz. 20 yıldır halkına hizmete kendisini adamış biri olarak, gece gündüz demeden bu ülkenin kalkınması ve Türkiye'nin yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmesi için Cumhurbaşkanımızın ilk turda yeniden seçilmesi için elimizden ne geliyorsa o gayretin içinde olacağız. Şayet Genel Başkanımız ve Genel Merkezimiz resen bir karar verirse ona da uyarım."







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