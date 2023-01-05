Trabzonspor-Bitexen Giresunspor maçından notlar

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde 4-1 kaybettiği VavaCars Fatih Karagümrük maçının 11'ine göre 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, stoperde kart cezalısı olan Bartra’nın yerine Gbamin'i, sağ bekte sakat olan Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen'e, sağ kanatta ise geçen hafta omuzundan sakatlanan Visca'nın yerine Bardhi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ile kart cezalısı olan Marc Bartra, forma giyemedi. Ayrıca sakatlığı geçen ancak lisansı sezon başında çıkartılmayan Bruno Peres ile genç futbolcular Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli ve Kerem Şen de maç kadrosunda bulunmadı.





- Denswil, 3 hafta sonra kadroda

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Stefano Denswil, iki stoper Hüseyin Türkmen ve Marc Bartra’nın yokluğunda Giresunspor maçının yedek kulübesinde yer aldı.

Sakatlığı düzelen ancak maç eksiği bulunan Denswil yedek soyunurken stoperde orta alan oyuncusu Gbamin, tercih edildi.

Trabzonspor’un altyapıdan kadroya dahil ettiği isimlerden olan Arif Boşluk, ligde ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.





- Tribünler boş kaldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki tezahüratlar nedeniyle çok sayıda taraftarın biletlerinin bloke edilmesi nedeniyle de Giresunspor ile oynanan maçta tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı. Konuk ekip taraftarları ise misafir takım tribününün tamamını doldurdu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Bitexen Giresunspor'a yemek verildi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda düzenlenen yemeğe Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bitexen Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Her iki takımın da birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Bitexen Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e günün anısına plaket verildi.

Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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