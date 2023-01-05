Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Bardhi, Gomez

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Mejia, Görkem Sağlam, Serginho (Dk. 34 Savicevic), Kuwas, Bajic

Gol: Dk. 30 Bajic (Kendi kalesine) (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 16 Arias (Bitexen Giresunspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.

13. dakikada Kuwas'ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda, savunmada Hugo'ya çarpan top direğin hemen dibinden kornere çıktı.

18. dakikada Bakasetas'ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

27. dakikada sağ taraftan Hayrullah Bilazer'in pasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Bajic'in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

30. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic'in sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.





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