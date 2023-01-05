Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 81 Hamsik), Abdülkadir Ömür, Bakasetas (Dk. 74 Doğucan Haspolat), Trezeguet (Dk. 81 Lahtimi), Bardhi (Dk. 61 Naci Ünüvar), Gomez (Dk. 74 Djaniny)

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 78 Talha Ülvan), Campuzano, Mejia (Dk. 78 Murat Cem Akpınar), Görkem Sağlam (Dk. 58 Rahmetullah Berişbek), Serginho (Dk. 34 Savicevic), Kuwas (Dk. 78 Doğan Can Davas), Bajic

Goller: Dk. 30 Bajic (kendi kalesine) Dk. 69 Gomez, Dk. 75 Doğucan Haspolat (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Arias, Dk. 80 Murat Cem Akpınar (Bitexen Giresunspor) Dk. 61 Siopis, Dk. 62 Gomez (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi. ​​​​​​​

54. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Onurcan Piri, topu kontrol etti.

67. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Trezeguet'in kafa şutunda, kaleci Onurcan Piri, güçlükle topu üsten kornere çeldi.

68. dakikada Bakasetas'ın bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu uzanarak kornere gönderdi.

69. dakikada Trabzonspor, art arda 3. korner atışında golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı korner atışında, arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Gomez, filelere gönderdi: 2-0

75. dakikada Trabzonspor, oyuna yeni giren ve topla ilk kez buluşan iki oyuncusuyla golü buldu. Djaniny'in sağdan pasında ceza yayı üzerinden Doğucan Haspolat'ın yerden şutunda top sol direk dibinden filelerle buluştu: 3-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.









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