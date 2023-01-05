Trabzonspor- Bitexen Giresunspor maçının ardından

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin, "Başlangıçtan sonuna kadar çok iyi bir performans gösterdik ve 3 puanı aldık." dedi.

Gbamin, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet almamızda aynı zamanda önemliydi. Başlangıçtan sonuna kadar çok iyi bir performans gösterdik ve 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

Maçta iyi oynadığını ve kendini iyi hissettiğini aktaran Gbamin, "Nerede oynarsam fark etmez. Maksimum vermeye çalışıyorum. Genel itibarıyla iyi oynadığımızı ve iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk golü atmamızla bütün avantajı da ele geçirdik. Ondan sonraki bütün aksiyonlarda bizim avantajımıza ilerledi. Sonra da ikinci ve üçüncü gol geldi." şeklinde konuştu.

Maxi Gomez de hem savunma hem de hücum anlamında güzel bir maç çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Arkadaşlarım gerçekten iyi bir mücadele verdiler. Santrafor oyuncularını en mutlu eden şey tabii ki takıma katkının yanında gol atmak. Ben de gol atarak, takıma katkıda bulunmak istiyorum. O pozisyonda top aslında 2 defa bana geldi. İyi de kafa vuruşu yaptığımı düşünüyorum ama kaleci de iyi kurtarışlar yaptı. Üçüncü top geldiğinde arka direkte bekledim bende golü atabildim. Santrafor mutlaka golü atmak ister. Gol attığım için çok mutluyum. Ama daha da mutlu eden şey takıma katkıda bulunmak."

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