İşitme engelli şairden engellilere "Hedefiniz için mücadele edin" çağrısı

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TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Edebiyat öğretmeninden etkilenerek yazmaya başladığı şiirlerini bir kitapta toplayan 28 yaşındaki işitme engelli şair Edanur Yılmaz, engellilere bir hedef belirleyip onu ulaşmak için mücadele etmeleri önerisinde bulundu.

3 yaşında geçirdiği kızamık ve yüksek ateş sebebiyle işitme duyusunu yitiren Yılmaz, işitme cihazı ve rehabilitasyon eğitimleri sayesinde yavaş yavaş duymaya ve konuşmaya başladı.

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünü bitirdikten sonra Trabzon'da cerrahi malzeme üreten bir firmada işe başlayan Yılmaz, 5 senedir hem çalışıyor hem de boş zamanlarında şiir yazıyor.

Genç şair, "Bedaliza'nın Gizemli Haykırışı" adlı kitapta topladığı şiirlerini, 16-25 Aralık 2022'de Ortahisar Belediyesinin düzenlediği "Kitap Günleri" etkinliğinde okurların beğenisine sundu.

- "Engelleri aşıp kendi hayatını ön planda tutmak lazım"

Yılmaz, AA muhabirine, lisede edebiyat derslerinde öğretmeninin şiirleri heyecanlı okuduğunu, bu durumun kendisini etkilediğini söyledi.

Bunun üzerine kalemi eline alarak şiir yazmaya başladığını belirten Yılmaz, "Sosyal medyada bunu paylaştıkça arkadaşlarım kendi sayfalarına kopyalayıp yapıştırmaya başladı. Ben de yavaş yavaş yazmaya başladım." dedi.

Yılmaz, engellerini eğitimle ve şiirle aştığını dile getirerek, "Ben hiçbir zaman kendimi engelli olarak görmüyorum. Çünkü engel önüne koyulan bir şey ama sen onu kaldıracaksın. Ben bunu şiir sayesinde başardım." diye konuştu.

Ortaokul ve lise çağlarında engelli olduğu için çok isyan ettiğini, hayata tutunmakta zorlandığını ifade eden Yılmaz, şunları anlattı:

"Küçükken okul hayatımda ve arkadaş ortamında çok zorlandım. Çünkü konuşmak isterken konuşamıyorsun, dilin kelimeleri dökmüyor. Aslında ilk başta kabullenemiyorsun. 'Neden ben?' diyorsun. Bu sorular çok kafanda takılıyor. Yavaş yavaş o soruların cevaplarını kendince bulduktan sonra hayatınla barışıyorsun. Artık pozitif bakmaya başlıyorsun. Bu, biraz yavaş yavaş olan bir süreçti. O yüzden herkes kendi hayatını, kendi zevkini, aile hayatını sevmeli. Engel diye bir şey yok, sadece engelleri aşıp kendi hayatını ön plana tutmak lazım."

Edanur Yılmaz, şiirlerini yazarken doğayı gözlemleyerek ilham aldığına işaret ederek, çoğu gencin gerçek aşkı yanlış tanımladığını, somut bir güzellik peşinde koştukları için mutlu olamadıklarını söyledi.

- "Engelli arkadaşlarım asla içine kapanmasın"

Engellilere öz güvenli olmalarını tavsiye eden Yılmaz, "Engelli arkadaşlarım asla içine kapanmasın. Hep pozitif düşünsünler. Kendilerine güvensinler. Bir hedef koyup onun için mücadele etsinler. Bu zaman alabilir, adım atmakta zorlanabilirler. Aynanın karşısına geçip 'Ben kimim? Ne yapabilirim? Ne yapmak istiyorum?' sorularını kendilerine sorup hazır hissettiklerinde cesaretlerini göstersinler." ifadelerini kullandı.





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