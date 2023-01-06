Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Bitexen Giresunspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.





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