TTSO Turizm Komisyonu Toplantısı yapıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'daki işletmelerden 2022 yılında 40 milyon lirayı aşan konaklama vergisi toplandığını söyledi.

Çelebi, TTSO Turizm Komisyonu Toplantısı'nda, bölgelerdeki işletmelerden alınan vergilerin ve kesilen ücretlerin yine o bölgede harcanması gerektiğini ifade etti.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) bölgeden ciddi katkı sağlandığını vurgulayan Çelebi, "Buradaki işletmelerden alınan paralar başka bölgelere kayıyor. Trabzon'da geçen yıl konaklama vergisinin 40 milyon lirayı aştığını, 2023 yılında ise oranın yüzde 2'ye çıkmasıyla bu paranın 100 milyon liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bizim isteğimiz, bölgelerdeki işletmelerden alınan konaklama vergisi, TGA payı gibi paraların yine o bölgedeki turizm faaliyetlerine, tanıtımlarına harcanmasıdır." dedi.

Çelebi, bölgede üretilen katma değerin yine bölgenin gereksinimleri için kullanılması konusunda gerekli girişimleri yapacaklarını da sözlerine ekledi.



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