Trabzon'da iş yerlerinde çıkan yangın hasara neden oldu

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

Kavaklı Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın demir doğrama atölyesine de sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kadir Türker ve Mustafa Cihan'a ait iş yerlerindeki yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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