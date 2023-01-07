Türk balı geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk balı geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu

AA

Türk balı geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den geçen yıl ABD başta olmak üzere 59 ülkeye, 45 milyon 984 bin 609 dolarlık bal ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2022'de 17 bin 161 ton bal ihraç edildi. Dış satımdan 45 milyon 984 bin 609 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden 2021'de 9 bin 870 ton bal ihraç edilerek 30 milyon 482 bin 416 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Bu dönemler itibarıyla bal ihracatı, miktar bazında yüzde 74, değer bazında yüzde 51 arttı.

- ABD'ye bal ihracatı değerde yüzde 106 arttı

ABD, İspanya ve Almanya, geçen yıl en fazla bal ihraç edilen 3 ülke oldu.

Geçen yıl ABD'ye 7 bin 448 ton bal dış satımından 18 milyon 240 bin 997 dolar elde edildi. Bu ülkeye bir önceki yıl 8 milyon 860 bin 506 dolar karşılığı 2 bin 860 ton bal satılmıştı. Böylece, ABD'ye bal ihracatı miktar bakımından yüzde 160, değer bakımından yüzde 106 artış gösterdi.

ABD'yi 6 milyon 965 bin 774 dolarla İspanya, 5 milyon 404 bin 592 dolarla Almanya takip etti.

- "İhracat yapılan ülke sayısı da arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bal ihracatında kaydedilen artışın yanı sıra ürün gönderilen ülke sayısının da arttığını söyledi.

Türk balına ilginin giderek arttığını belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeye baktığımız zaman bal üreticilerinin sorunlarına dikkati çekip, tonaj artırımına gitmemiz ve doğayı korumamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Geçen yıl bal ihracatını çok güzel rakamlarla tamamladık. Bu yıl ise geçen yılki ihracat rakamlarının çok daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah bal ihracatımız katlanarak artış trendini sürdürecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da gözler suskun golcülerde
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gözler suskun golcülerde
Trabzon'da iş yerlerinde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da iş yerlerinde çıkan yangın hasara neden ...
Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 7 kişi ...
TTSO Turizm Komisyonu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER TTSO Turizm Komisyonu Toplantısı yapıldı
Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
İşitme engelli şairden engellilere "Hedefiniz için mücadele edin" çağrısı
YEREL HABERLER İşitme engelli şairden engellilere "Hedefiniz için ...
Trabzonspor sahasında geçit vermedi
YEREL HABERLER Trabzonspor sahasında geçit vermedi
Hıdırnebi Yaylası'nda kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor
YEREL HABERLER Hıdırnebi Yaylası'nda kediler üşümesin diye her gün ...
(Görüntülü)KARADENİZ&#039;DE 23 GEÇİRGEN TERSİP BENDİ TAŞKINLARI ÖNLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARADENİZ'DE 23 GEÇİRGEN TERSİP BENDİ ...
Karadeniz'de 23 geçirgen tersip bendi taşkınları önledi
YEREL HABERLER Karadeniz'de 23 geçirgen tersip bendi taşkınları ...
Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi
Trabzonspor - Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Giresunspor maçının ardından
Trabzonspor- Bitexen Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor- Bitexen Giresunspor maçının ardından
Trabzonspor- Bitexen Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor- Bitexen Giresunspor maçının ardından
Trabzonspor-Bitexen Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Bitexen Giresunspor maçının ardından
Trabzonspor - Giresunspor: 3-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Giresunspor: 3-0
Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini ...
Trabzonspor - Bitexen Giresunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Bitexen Giresunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor - Bitexen Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Bitexen Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor-Bitexen Giresunspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Bitexen Giresunspor maçından notlar
Trabzonspor ve Başakşehir´den 2´nci Lig ekibine transfer
YEREL HABERLER Trabzonspor ve Başakşehir´den 2´nci Lig ekibine ...
Trabzon Meydan 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi tünelle Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanıyor
YEREL HABERLER Trabzon Meydan 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.