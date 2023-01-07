Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 9 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. İdmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Bordo-mavili ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayıp, Antalya'ya gidecek.





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