Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.
En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.
Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.