Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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TRABZON (AA) - Trabzon merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince saha araştırmaları ve fiziki takip sonucu İstanbul'dan Trabzon'a sentetik uyuşturucu geldiği ve piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararı ve talimatlara istinaden İstanbul ile Trabzon'un Araklı ve Yomra ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, B.B, A.C.G, M.A, O.S, E.B, A.A, S.A. ve Z.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 115 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 84 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.B, A.C.G, M.A, O.S. ve E.B. tutuklandı.



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