Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya gitti

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya gitti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Kafilede sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan ile kart cezalısı Maxi Gomez ve Yusuf Erdoğan yer almadı.



Trabzonspor kafilesinde Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok ve Naci Ünüvar bulunuyor.



Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

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