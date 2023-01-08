Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri sürüyor

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinliklerinin devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha yaşanılabilir bir Trabzon için kültür sanat etkinliklerine önem verdiğini belirtti.

Zorluoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinin, yeni yılın ilk ayında da tüm hızıyla devam ettiğini kaydederek, "Bu kapsamda ocak ayı boyunca birbirinden farklı etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Söyleşilerden sempozyumlara, tiyatro gösterilerinden konserlere kadar birçok renkli etkinlik, Trabzonluların beğenisini kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm etkinliklerin, hazırlanan aylık kitapçık ve Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden günbegün takip edilebildiğini belirten Zorluoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan etkinlikleri, sanatseverlerin ücretsiz izleyebileceğini ifade etti.

Zorluoğlu, "Sıkıcı Şehirler Gelişemez" anlayışıyla kültür sanat etkinliklerine özel önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak kadim şehrimizi ve siz değerli hemşehrilerimizi her yıl olduğu gibi 2023 yılında da kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. 2023'ü sağlıkla, mutlulukla, huzurla karşılarken söyleşiler, yetişkin ve çocuk tiyatro gösterileri, konserler gibi pek çok farklı etkinlik ile sanat dolu bir ocak ayı bizleri bekliyor. 2022 yılında mutlu ve güzel anları ile hafızalarımıza kazınan kültür sanat etkinliklerini geride bırakırken, 2023 yılında anılarımıza yenilerini ekleyeceğimiz programlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."





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