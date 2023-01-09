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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da öğrenciler orman ekosistemini okulunda öğreniyor

AA

Trabzon'da öğrenciler orman ekosistemini okulunda öğreniyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çocukların bir günlük eğitim alabileceği "Minik Sincaplar Orman Okulu" oluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü kampüsünde yaklaşık 1,5 yıllık çalışmayla hazırlanan Minik Sincaplar Orman Okulu'nda, toprak havuzu, feromon tuzakları (zararlı böceklerle mücadele amacıyla kullanılan yöntem), fidan dikim alanları ile bungalov ev bulunuyor.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik açılan okulda eğitimler, orman mühendislerince veriliyor.

Ekolojik yaşamı, fidan dikimi ve yangın söndürmeyi öğrenen çocuklar katılım belgesi almaya hak kazanıyor.

Orman İşletme Müdürü Uğur Er, AA muhabirine, kış gelmesine rağmen müdürlük olarak orman yollarının tamamlanması ve fidan dikim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Sosyal ormancılık faaliyetlerini de yürüttüklerini belirten Er, "Yaklaşık iki yıl önce göreve geldiğimde yoğun bir şekilde öğretmenlerden fidan dikim etkinlikleri için talepler gelmekteydi. Ekip arkadaşlarımızla 'Bu talebi nasıl karşılarız?' diye çözümler aramaya başladık ve ortaya Minik Sincaplar Orman Okulu projesi çıktı." dedi.

Er, 1,5 yıllık çalışmanın sonucunda okulun faaliyete geçtiğini ifade ederek, henüz resmi açılışını yapmadıklarını ancak öğrencilerin okula gelmeye başladığını anlattı.

Öğrencilere fidan dikmenin önemi, iklim değişikliği ve sonuçları, ormancılık açısından yapılan müdahalelerle tüm ormancılık faaliyetlerini tanıtmak ve sevdirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Er, "Çocuklar, hazırladığımız bu alanda oyunla birlikte ön hazırlık yapacaklar. Toprak havuzlarda saksılara fidanlarını dikecekler. Eğitim binası içerisindeki materyallerle de çocukları, ormancılığı sevdirerek eğitmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

- Çocuklarımız aracılığıyla topluma ulaşmayı hedefliyoruz"

Orman yüksek mühendisi Selvinaz Yılmaz da öğrencilere eğitim vermeyi amaçladıklarını kaydederek, "Randevu sistemiyle yapacağımız eğitimimize talep eden her okul katılabilecektir. Çocuklarımız aracılığıyla topluma ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencileriyle gelen Prof. İhsan Koz İlkokulu sınıf öğretmeni Zübeyde Yazgan ise kampüste doğanın, yeşilin ve bungalov evin keyfini çıkaracaklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaşadıkları için çocukların ormanlara yabancı olmadığını dile getiren Yazgan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz gerçekten tabiat aşığı, doğayı, yeşili ve ağacı çok seviyorlar. Onlara ağaç, yeşil, ekosistem ve tabiat bilincini de aşılamaya çalışıyoruz. Ağaç yaşken eğilir, bu bilinç de ancak ilkokulda verilir. Bize destek veren Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz, her etkinliklerine katılmayı istiyoruz."

- "Ağaçları çok sevdim"

8 yaşındaki Fatmanur Zehra Karabina, daha önce de Orman İşletme Müdürlüğünden verilen fidanı saksıya dikerek bakımını üstlendiğini söyledi. Karabina, "Burada arkadaşlarımla ağaçların yaşını ve fidan dikmeyi öğreniyoruz." dedi.

Kerem Asaf Kapucu ise yaprak türlerini incelediklerini belirterek, "Kitap okumayı çok seviyorum, okuduğum kitaplardaki ağaçların gerçeklerini burada gördüm. Ağaçları çok sevdim." ifadesini kullandı.

Elanaz Bülbüloğlu da yaprakların çeşitlerini ve ağaçların yaşlarını öğrenerek fidan diktiğini söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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