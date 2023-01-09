Trabzon'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

İlçenin İrfanlı Mahallesi Çaykara yolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Demirci'ye (60) çarptı.

Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti.



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