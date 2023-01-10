DKİB, Türk ve Pakistanlı iş insanlarını Karaçi'de bir araya getirecek

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB), 23-27 Ocak tarihlerinde Pakistan'ın Karaçi kentine Türk iş insanlarının katılımıyla genel nitelikli ticaret heyeti programı düzenlenecek.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ticaret heyeti programını Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DKİB müşterek organizasyonunda gerçekleştireceklerini belirtti.

Gürdoğan, Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulan 'uzak ülkeler stratejisi' çerçevesinde ihracatçıların alternatif ve potansiyel pazarlara yönlendirilmesi için yapılan görevlendirme kapsamında, Türkiye ile üst düzey ilişkileri olan kadim dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Karaçi kentine yönelik tüm sektörleri kapsayan ticaret heyeti programı düzenleyeceklerinin altını çizdi.

Programa Türkiye'den 30 firmanın 39 katılımcı ile iştirak edeceğini, bu firmaların da Pakistan'ın Karaçi kentinde ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapma ve pazarı yerinde incelenmesi fırsatı bulacağını aktaran Gürdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarih boyunca her zaman ülkemizle üst düzey dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunan Pakistan ile ülkemiz arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin daha üst düzeylere ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Ortak kültürel alışkanlıklarımızın olduğu kardeş ülke Pakistan'a 2022 yılında yapılan ihracatımız yüzde 15 oranındaki artışla 800 milyon 82 bin 111 dolar düzeyinde gerçekleşti ancak bu rakamı çok yetersiz görerek karşılıklı ticaret hacminin çok daha üst noktalara ulaşmasına katkıda bulunmaya çalışacağız. Bulunduğu coğrafya itibarıyla hitap ettiği hinterlandın yanında 227 milyon nüfus barındırması ve 74 milyar düzeyindeki ithalatı ile ülkemiz açısından önemli bir pazar olan Pakistan'a yönelik DKİB tarafından düzenlenecek genel ticaret heyeti programı, bu ülkeye yönelik ihracatımızın gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır."





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