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Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA

Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde mevsimlik işçinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, mevsimlik tarım işçisi olan eniştesi Saddam Duman'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Murat Karamercan ve avukatı katıldı.

"Konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla ile yargılanan maktulün eşi Saliha Duman ise duruşmaya, Ankara Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, tutuklu sanık Karamercan'ın cezai ehliyet raporunun istenmesini ve sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

Sanık Karamercan, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Söyleyeceğim yoktur, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Maktulün eşi Saliha Duman ise "Mütalaaya diyeceğim yoktur. Benim ve kardeşimin hiçbir kusuru yok. İkimizin de beraatine karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Bitlis'te yaşayan Mehmet Salih Karamercan, Aralık 2020'de damadı Saddam Duman'ın kardeşi Fettah Duman ile aralarında çıkan tartışma sonrası öldürülmüştü.

Olaydan bir süre sonra mevsimlik işçi olarak Trabzon'un Of ilçesine gelen Saddam Duman, 12 Ağustos 2021'de kayınbiraderi Murat Karamercan tarafından sokakta tabancayla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Karamercan hakimlikçe tutuklanmış, kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşi Saliha Duman ise "konutu terk etmeme" şartıyla salıverilmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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