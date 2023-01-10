Trabzon'da yeni otogarın açılışı mayıs ayında yapılacak

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar alanında incelemelerde bulundu.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otogar çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, 2023'ü açılış yılı ilan ettiklerini ve yeni otogarın şehirde heyecan yarattığını ifade etti.

İlgili firmanın 15 Nisan'a kadar yeni otogarın teslimatını yapacağını aktaran Zorluoğlu, "Otogarda bulunan ilgili firmaların taşınması haziran-temmuz ayını bulabilir. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa mayıs ayında açılışı yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, çok güzel ve konforlu bir yapının ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu sıralar yürüyen merdivenler takılıyor. Dışarıdan bakıldığında binanın alışveriş merkezi gibi bir havası var. Önünde geniş bir rekreasyon alanı bulunuyor. Bir otogarın ötesinde, insanların gelip vakit geçirecekleri mekan gibi tasarlandı. Restoranları olacak. Hem içeride hem dışarıda geniş alanlara sahip. Arka tarafına baktığımızda dereden uzak mesafede kaldığımızı görüyoruz. Ayrıca otogar binamızın üçüncü katına belediyemizin kirada olan şirketlerini koyacağız. Şirketler bir yerde toplanmış olacak."

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