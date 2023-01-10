Trabzon'da cezaevi kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

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TRABZON (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Trabzon Adliyesi'nde kitap bağış kampanyası başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından "Kitap İyileştirir" sloganıyla ülke genelinde başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" çerçevesinde Trabzon Adliyesi'nde kitap bağış standı kuruldu.

Stantlarda 15 Ocak'a kadar toplanan kitaplar, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin istifadesine sunulacak.

Kampanyanın açılış programına, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Erkcan, Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Şule Gümüş Bulut ve cezaevi ikinci müdürü Engin Çelebi, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Zafer Gün ve cezaevi savcısı Ali Balcı katıldı.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Trabzon Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Erkcan, Trabzon Adliyesi'nde açılışı gerçekleştirilen kitap bağış standına 15 Ocak'a kadar kitap bağışı yapabileceğini söyledi.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla başlatılan kitap bağış kampanyasına Trabzon Adalet Sarayında bağış standı oluşturarak destek olduklarını belirten Erkcan, "Tüm vatandaşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarını kitap bağış kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz." dedi.







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